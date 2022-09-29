Курск, , 12:29 — REGNUM Случаи мошенничеств со стороны лиц, которые действуют под видом сотрудников военкоматов, участились в Курске. Об этом на брифинге 29 сентября сообщил военный комиссар Курска Игорь Ясько.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Под видом сотрудников военкомата мошенники приходят к тем, кого планируют мобилизовать, и предлагают различные услуги по отсрочке, приводит слова Ясько пресс-служба администрации Курска.

Военком рекомендовал уточнять информацию о сотрудниках военкоматов по телефону 70-12-25.

Как сообщало ИА REGNUM, из Курска в рамках частичной мобилизации в военные части уже отправлены 200 человек, в том числе около 100 были отправлены сегодня, 29 сентября.