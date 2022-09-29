Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Полицейские во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по подозрению в нескольких грабежах и изнасиловании местной жительницы задержали мигранта, сообщили 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мвд.рф Полиция

Первое заявление об ограблении в полицию поступило от 44-летней местной жительницы поздним вечером 20 августа. Потерпевшая рассказала: когда она выходила из парадной своего дома 34 по улице Фарфоровский Пост чтобы вынести мусор на нее напал неизвестный. Грабитель отобрал у нее кошелек и мобильный телефон, общий ущерб составил 15 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Спустя время, поздно вечером 11 сентября история повторилась. У этого же дома была ограблена 59-летняя женщина. Злоумышленник избил потерпевшую и попытался похитить дамскую сумочку. По данному факту также возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ («Покушение на грабеж»).

Третье преступление было совершено вечером 23 сентября. Злоумышленник не только напал на 25-летнюю продавца интернет-магазина, но и распылил ей в лицо слезоточивый газ, затащил в кусты, где изнасиловал, после чего отобрал дорогостоящий смартфон и скрылся. По данному факту были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и 161 УК РФ («Грабеж»).

«Характер преступлений говорил о том, что они совершены одним и тем же человеком. Для раскрытия нападений на женщин были привлечены оперативники регионального Управления уголовного розыска. 28 сентября в результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали подозреваемого», — подытожили в Главке.

Им оказался 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он был задержан по месту жительства в квартире дома 49 на улице Седова в том же Невском районе Петербурга. В ходе обыска полицейские изъяли у него шесть мобильных телефонов, явно не принадлежащих злоумышленнику.

«Проводится следственно-оперативная работа по установлению других фактов преступной деятельности мигранта. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подытожили в полиции.