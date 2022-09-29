Черкесск, 29 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 28 сентября избран новый председатель городской думы — глава муниципального образования Черкесска. Им стал Валерий Дедук — представитель партии «Единая Россия». В прежнем составе гордумы он входил в состав постоянно действующей комиссии по бюджету, финансам и социально-экономическому развитию города.

Menders Черкесск

Напомним, ранее был избран заместителем руководителя гордумы шестого созыва Анзор Охтов. В нынешнем составе думы почти 80% новых лиц. По итогам выборов, состоявшихся в рамках единого дня голосования в сентябре 2022 года, в гордуму Черкесска прошли пять партий.

Большинство мандатов досталось партии «Единая Россия» — 23. По три мандата получили КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», по два мандата — у ЛДПР и «Гражданской платформы».