Уфа, 29 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Производство ПЭТ-гранул (полиэтилентерефталата) с вовлечением вторичного сырья с вовлечением вторичного сырья запустила на предприятии «Полиэф» в Башкирии компания «Сибур». Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба компании.

(сс) Hans Пластиковые бутылки

«Сибур запустил производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Новый продукт — гранула Vivilen rPET — содержит до 25-30% повторно используемого полимера и теперь будет выпускаться на предприятии «Полиэф», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после выхода на проектную мощность указанное предприятие сможет выпускать до 144 тыс. тонн ПЭТ-гранул в год, при этом объем повторно вовлекаемого полимера составит около 34 тыс. тонн, что сравнимо с 1,7 млрд использованных пластиковых бутылок.

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