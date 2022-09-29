Ижевск, , 12:26 — REGNUM Хирург ГКБ№6 в Ижевске Сергей Заитов добровольно стал участником специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Хирурги оперируют атрезию кишечника vk.com/minzdrav18

Он работает в отделении гнойной хирургии с августа 2019 года. Первый опыт участия в боевых действиях приобрел в Чечне, оперировал в военном госпитале. Является ветераном боевых действий, капитаном медицинской службы в запасе.

Заитов рассказал, что вынашивал мысль об участии в спецоперации еще с конца весны, когда успешно прооперировал беженца из Мариуполя с осколочным ранением.

«Мой долг как врача — позаботиться о том, чтобы наши бойцы вернулись домой живыми. Мой гражданский долг — защита своего Отечества. Если я могу помочь своей стране, значит, должен это сделать», — заявил медик.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек из Законодательного собрания Санкт-Петербурга к настоящему времени получил повестку из военкомата и будет мобилизован. Спикер парламента Александр Бельский не уточнил, является ли этот человек парламентарием или сотрудником аппарата Заксобрания, и добавил, что на сегодняшний день никто из депутатов не обращался к нему с предложением отправиться в район проведения специальной военной операции добровольно.

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