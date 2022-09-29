Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Для Донского инфекционного центра имени Зинаиды Ермольевой, открытие которого состоялось в Ростове-на-Дону в декабре 2021 года, закупят дополнительное оборудование на 10 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 29 сентября.

Donland.ru Донской инфекционный центр

Средства выделены из региональной казны. Около 10 млн рублей потратят на покупку расходных материалов: дорогостоящих фильтров, картриджей, запасных частей к системам кондиционирования и вентиляции.

ИА REGNUM сообщало, что первая в Ростовской области инфекционная больница, построенная с нуля, приняла пациентов в декабре 2021 года. В лечебном учреждении есть индивидуальные мельцеровские боксы, которые позволяют обеспечить полную изоляцию пациентов.

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