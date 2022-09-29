Чита, 29 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, по восточным районам Забайкалья наблюдается обильное выпадение снега, сообщает министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Светлана Шаповалова Природа Забайкалья

На федеральной трассе «Амур» в Могочинском районе с 510 до 680 километра возможно ухудшение дорожной обстановки, особенно на перевалах, ограничение видимости. Дорожные службы задействовали на расчистке и подсыпке противогололедными материалами 8 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2°C в Забайкалье отмечались в конце августа.

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