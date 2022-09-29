Канберра, 29 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Рабочая группа по консультированию правительства Австралии по проведению референдума для закрепления специального парламентского органа по защите прав и интересов коренных народов в Конституции опубликовала заявление после своей первой официальной встречи с министром по делам коренных народов Австралии Линдой Берни. О подробностях написала газета The Guardian.

Michael_Spencer Перт, Австралия

Представители рабочей группы обсудили общие принципы работы нового органа, основанные на уже проделанной работе. Эти принципы определяют парламентский орган как ведомство, которое: предоставляет независимые консультации парламенту и правительству Австралии, выбирается коренными народами на основе пожеланий местных сообществ, представляет общины аборигенов и жителей островов Торресова пролива, расширяет возможности граждан, возглавляется сообществами аборигенов, инклюзивно, уважительно, культурно информировано и гендерно сбалансировано и включает представителей молодежи.

В то же время новый орган не будет иметь права заниматься осуществлением одобренных инициатив и не будет иметь право вето на соответствующие законопроекты.

На встрече рабочая группа также обсудила вопрос референдума и то, как обеспечить доступность информации о референдуме для всех избирателей в Австралии.