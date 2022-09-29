Кабул, , 12:23 — REGNUM В афганской провинции Нимроз источники сообщили, что за последнюю неделю из Ирана было депортировано более пяти тысяч афганских иммигрантов.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно информации собеседников газеты «8 Собх», было депортировано 5363 афганских иммигранта. 4948 человек возвращены в страну через пограничный пункт Пуле-Абришам в провинции Нимроз, а ещё 415 человек — через Ислам-Кала в провинции Герат.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть, Иран активизировал депортацию афганских иммигрантов.