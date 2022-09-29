Кабул, 29 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В афганской провинции Нимроз источники сообщили, что за последнюю неделю из Ирана было депортировано более пяти тысяч афганских иммигрантов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Согласно информации собеседников газеты «8 Собх», было депортировано 5363 афганских иммигранта. 4948 человек возвращены в страну через пограничный пункт Пуле-Абришам в провинции Нимроз, а ещё 415 человек — через Ислам-Кала в провинции Герат.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть, Иран активизировал депортацию афганских иммигрантов.