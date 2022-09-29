Курск, 29 сентября 2022, 12:23 — REGNUM Около 100 мобилизованных жителей Курска отправлены к месту службы 29 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.
Военком также разъяснил ряд вопросов. В частности он отметил наличие проблемы с оповещением граждан — повестки должны вручаться обязательно под подпись. Однако нередко сотрудникам военкомата не открывают двери, отключают домофоны.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, планируется призвать около 300 тысяч человек из резерва.