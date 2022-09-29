Курск, 29 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Около 100 мобилизованных жителей Курска отправлены к месту службы 29 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Уже отправлено более 100 человек. Сегодня — еще около 100. Все они отправятся для подготовки перед распределением по воинским частям. Такая мобилизация проводится впервые с 1941 года. Ошибки есть, но мы их быстро исправляем», — сообщил журналистам военный комиссар Курска Игорь Ясько.

Военком также разъяснил ряд вопросов. В частности он отметил наличие проблемы с оповещением граждан — повестки должны вручаться обязательно под подпись. Однако нередко сотрудникам военкомата не открывают двери, отключают домофоны.

«Вчера из 180 вручили 10 повесток. Позавчера из 167 — 17 повесток. Я призываю граждан к сознательности», — заявил военком.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, планируется призвать около 300 тысяч человек из резерва.