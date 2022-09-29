Канберра, , 12:24 — REGNUM Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус поддержал создание судебной комиссии для решения проблем, связанных с поведением судей в стране. Об этом 29 сентября сообщила газета The Guardian.

Правосудие Dominik Bartsch

Ранее это посоветовала сделать Австралийская комиссия по реформе законодательства. Она заключила, что в целом австралийская общественность обладает высоким уровнем доверия к австралийским судьям и судам и что австралийская судебная система пользуется большим уважением на международном уровне.

В отчете содержится просьба к правительству: учредить федеральную судебную комиссию, разработать более прозрачный процесс назначения федеральных судебных чиновников, а также собирать и ежегодно представлять статистические данные о разнообразии федеральной судебной системы.

На пресс-конференции генеральный прокурор Дрейфус выразил свое согласие с инициативами.