Вашингтон, 29 сентября 2022, 12:22 — REGNUM Большинство американцев, 57%, ожидают мирного решения конфликта на территории бывш. УССР дипломатическими методами. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на опрос Института Куинси.
Как следует из данных опроса, 57% респондентов выступили за дипломатическое решение конфликта, а 48% считают необходимым остановить предоставление Киеву военной помощи.
Издание отмечает, что всего Вашингтон предоставил киевскому режиму военную помощь на 15 млрд долларов.