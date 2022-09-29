Вашингтон, 29 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Большинство американцев, 57%, ожидают мирного решения конфликта на территории бывш. УССР дипломатическими методами. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на опрос Института Куинси.

Опрос

Как следует из данных опроса, 57% респондентов выступили за дипломатическое решение конфликта, а 48% считают необходимым остановить предоставление Киеву военной помощи.

Издание отмечает, что всего Вашингтон предоставил киевскому режиму военную помощь на 15 млрд долларов.