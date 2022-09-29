Луганск, 29 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Создание объединенных сил России, Донецкой и Луганской Народных Республик позволит освободить больше территорий от киевских боевиков, заявил 29 сентября глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Council.gov.ru Родион Мирошник

«Все рассчитывают на то, что именно с объединением в единый военный кулак всех военных формирований Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики под руководством Министерства обороны, Вооруженных сил Российской Федерации будут созданы объединенные силы, то есть один единый механизм Вооруженных сил, в который войдут и наши подразделения, которые пройдут военное слаживание, то есть весь необходимый механизм налажен и юридических, и практических действий», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что это даст конкретный результат именно на усиление, на то, чтобы «разбить врага, который находится на нашей территории, рядом с нашими территориями, на территории Донецкой Народной Республики, которая еще оккупирована, на территории Запорожской области, Херсонской области».

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