Молдавия, , 12:22 — REGNUM Пожар на веранде дома экс-президента Молдавии Игоря Додона мог возникнуть из-за неправильно установленной прослушивающей аппаратуры. Об этом он 29 сентября заявил в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик прокомментировал публикации в СМИ, что пожарные назвали причиной пожара на веранде, произошедшего 4 сентября, неисправность электропроводки. Он отметил, что узнал это из прессы, так как не получил официального уведомления о расследовании.

«Это вызывает сомнения в объективности сделанных и публично представленных выводов. По мнению многих специалистов в этой области, с которыми я обсудил данный инцидент, короткое замыкание и взрыв, приведшие к возгоранию террасы, могли возникнуть вследствие непрофессиональной установки записывающих устройств в электросети и/или внутрь электроприборов, розеток, выключателей», — написал Додон.

Он напомнил, что ещё в июне заявлял об установке подслушивающих устройств в его доме. Это косвенным образом подтвердилось стенограммами разговоров Додона с членами семьи, которые прокурор, представил в суде.

Политик заявил, что обратился с соответствующие ведомства, чтобы там провели расследование и проверили, установлено ли несанкционированное оборудование в его доме.

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