Калининград, 29 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил благодарность тем гражданам, которые мобилизуются добровольно, не дожидаясь повестки из военкомата. Слова поддержки добровольцам глава региона выразил в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

«Помимо мобилизуемых у нас, конечно, есть и добровольцы, которые самостоятельно приходят в военкоматы, не дожидаясь повестки. Отдельные слова уважения этим людям. Они достойны уважения за их самоотверженность, за их мужество хочу им сказать спасибо», — сообщил губернатор.

Он добавил, что среди тех, кому выдают повестки на мобилизацию, могут быть те, кто с этим не согласен и считает вызов ошибочным. В таком случае нужно явиться в военкомат с полным пакетом документов, которые подтверждают наличие отсрочки, брони. В случае наличия оснований военкомат отзовёт повестку.

Ранее Алиханов сообщил, что всех мобилизованных снабдят необходимым обмундированием и оснащением.