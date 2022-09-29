Омск, 29 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил единовременно выплатить всем мобилизованным работникам государственных и муниципальных органов и их подведомственных учреждений суммы в размере не менее одного месячного заработка. Об этом Бурков сообщил 29 сентября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Оказать мобилизованным аналогичную помощь губернатор рекомендовал и руководителям предприятий негосударственного сектора.

«Понимаю, как тяжело сейчас людям. Поэтому считаю, что их нужно поддержать. В том числе и материально», — пишет глава региона.

Бурков призвал омичей быть сплочёнными: «Сегодня очень важно, чтобы каждый внёс вклад в общее дело».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат лица, проходившие службу в Вооружённых силах, имеющие определенные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.