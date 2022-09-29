В австралийской Виктории бесплатно выдадут контейнеры для сортировки мусора
Мельбурн, Австралия, 29 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В ближайшее время все домохозяйства в штате Виктория (второй регион Австралии по численности населения) будут иметь дома четыре мусорных бака и смогут перерабатывать коробки из-под пиццы и мягкий пластик. Об этом 29 сентября сообщила газетаTheGuardian.
Эта мера является частью государственной реформы по переработке мусора стоимостью 515 миллионов долларов.
Министр окружающей среды Виктории Лили Дамброзио присоединилась к своей федеральному коллеге Тане Плиберсек на пресс-конференции, чтобы объявить о введении в действие программы по доставке каждому домохозяйству четырех отдельных мусорных контейнеров.
«Мы являемся первым штатом в Австралии, который поставил одинаковые мусорные баки для каждой семьи, и первым, кто включил в эти контейнеры мягкий пластик и коробки для пиццы», — отметила Дамброзио.