Мельбурн, Австралия, 29 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В ближайшее время все домохозяйства в штате Виктория (второй регион Австралии по численности населения) будут иметь дома четыре мусорных бака и смогут перерабатывать коробки из-под пиццы и мягкий пластик. Об этом 29 сентября сообщила газетаTheGuardian.

tookapic Мусорный контейнер

Эта мера является частью государственной реформы по переработке мусора стоимостью 515 миллионов долларов.

Министр окружающей среды Виктории Лили Дамброзио присоединилась к своей федеральному коллеге Тане Плиберсек на пресс-конференции, чтобы объявить о введении в действие программы по доставке каждому домохозяйству четырех отдельных мусорных контейнеров.

«Мы являемся первым штатом в Австралии, который поставил одинаковые мусорные баки для каждой семьи, и первым, кто включил в эти контейнеры мягкий пластик и коробки для пиццы», — отметила Дамброзио.