Москва, , 12:20 — REGNUM В России чаще всего удалённые сотрудники работают в сфере информационных технологий. Об этом сообщили 38% работодателей, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Удаленная работа

Также сотрудники на «удалёнке» есть в сфере продаж (26%), управления персоналом (25%), финансов (17%), юриспруденции (16%), в области маркетинга (9%), в сфере логистики, экономики и закупок (8%).

8% руководителей компаний рассказали, что удалённо трудится весь офисный персонал. 18% назвали другие сферы деятельности дистанционных сотрудников: дизайн, документооборот, call-центр, администрирование, редактура и др.

Сотрудники, работающие дистанционно есть в 20% российских компаний. Чаще всего такой формат работы используется в Москве (22%). В остальных регионах России удалённые сотрудники есть в 19% организаций.

Опрос проведён 16–28 сентября 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 185 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, на снижение зарплаты ради перехода на дистанционный вариант работы согласны 38% работающих жителей России.

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