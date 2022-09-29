Вашингтон, 29 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин проведёт встречу на Гавайях с главами оборонных ведомств Филиппин, Японии и Австралии. Об этом 29 сентября глава Пентагона сообщил в Twitter.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

«Только что приземлился на объединенной базе ВС США Перл-Харбор-Хикэм на Гавайях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Остин обсудит с министрами обороны Филиппин, Японии и Австралии ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

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