Москва, 29 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Законопроект об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации внесен в Госдуму депутатами от думской фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Парламентарии считают, что необходимо стимулировать желание супругов к созданию многодетной семьи. Единственный способ сохранить народ и страну — всемерная поддержка института многодетной семьи, указано в сопроводительных материалах.

Согласно документу, многодетной считается семья, в которой воспитываются и проживают трое и более детей, в том числе, усыновленные, а также пасынки и падчерицы до достижения младшим из них 18 лет, а в случае обучения по очной форме в колледжах и вузах, до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет.

Отмечается, что статус многодетных семей сохраняется за теми семьями, которые до принятия настоящего закона признаны таковыми в соответствии с региональным законодательством.

Отдельные положения законопроекта посвящены денежным выплатам. Среди периодических выплат предлагаются пособия на каждого ребенка до достижения 18 лет в размере прожиточного минимума для детей, который установлен в регионе и компенсация на оплату коммунальных услуг. Также предлагается единовременная выплата на погашение ипотеки в размере задолженности, но не более 1 млн рублей и единовременная выплата на приобретение жилого помещения или земельного участка.

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