Канберра, , 12:22 — REGNUM Помощник казначея Австралии и министр финансовых услуг Стивен Джонс заявил, что у него состоялась встреча в Комиссии по защите прав потребителей с представителями банков и регулирующих органов. Поводом к встречи стала хакерская атака против оператора сотовой связи Optus и утечка данных, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Джонс на пресс-конференции сказал, что около 40% австралийцев прямо или косвенно пострадали в результате утечки данных и последствия нельзя недооценивать.

«Независимо от того, есть ли у злоумышленников данные Optus или нет, они пытаются выдать себя за представителей Optus, они пытаются выдать себя за других лицензированных поставщиков услуг, они пытаются выдать себя за правительство и правительственные учреждения», — предупредил министр.

Джонс призвал людей быть осторожными и не ждать, пока представители Optus свяжутся с ними. Он посоветовал гражданам немедленно обратиться в свои банки и пересмотреть протоколы безопасности.