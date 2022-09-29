Иркутск, , 12:18 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 29 сентября известило об успешном завершении поисков 35-летнего жителя поселка Новонукутский, который с 24 сентября находился в лесном массиве.

Сотрудники ГУ МВД РФ по Иркутской области отыскали пропавшего сборщика ореха МЧС

Еще 23 сентября пятеро мужчин заехали в лес для сбора кедрового ореха в районе села Хор-Тагна. Лагерь разбили в районе урочища «Нефедова баня». На следующий день двое вышли из лагеря, чтобы осмотреть местность. Они шли по тропе, затем решили разделиться, договорившись встретиться вечером в этом же месте. В назначенное время один из мужчин не пришел.

Его товарищи отправились на поиски. Недалеко от лагеря они услышали два выстрела, добрались до того места, но никого не нашли. Затем они в течение часа тоже подавали звуковые сигналы, но на них никто не вышел. Поисковые работы осложнялись густой растительностью, изменчивой погодой. В таких условиях видимость и слышимость крайне низкие. А выпавшие снег и дождь не позволили ориентироваться по следам.

На следующие сутки мужчинами было принято решение обратиться в экстренные службы, так как их друг плохо знал местность, не имел при себе теплой одежды. Чтобы выйти на связь со спасателями им пришлось преодолеть порядка 15 километров в поисках сотовой сети.

Утром 28 сентября сотрудники Центрального поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы и добровольцы — односельчане заблудившегося, добравшиеся к месту по труднодоступной местности, определили периметр поиска. Они разбились на три группы.

Спасатели обследовали двадцать километров лесного массива, а в 16.30 (ирк) им поступило сообщение о том, что группа добровольца Ивана Гончарука нашла заблудившегося. Он находился возле разрушившегося зимовья у ручья Большой Баянтуй в двух километрах от лагеря.

«Группа Ивана Гончарука поднимались вверх по течению ручья Большой Баянтуй, услышали приглушенный стук и пошли на него, определив правильное направление. Через некоторое время они увидели мужчину, который стучал подручным средством о жестяную крышу», — пояснил начальник Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Николай Гончаров.

Мужчину в удовлетворительном состоянии эвакуировали из леса и передали родственникам.

«Опыт и умение ориентироваться в лесу старшего группы, Ивана Гончарука, помогли в короткий срок отыскать человека. В свою очередь, заблудившийся также действовал правильно: он постоянно подавал звуковые сигналы, оставаясь на одном, более-менее пригодном месте, и дожидался помощи» — уточнил Николай Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области 27 сентября известило о поисковой операции в связи с пропажей в тайге Заларинского района сборщика орехов. Сообщение о пропаже Семена Хиртуева поступило от родственников в минувшие выходные. Мужчина пропал во время сбора кедрового ореха, когда со своими товарищами отправился в тайгу в 50 километрах от деревни Хор-Тагна.