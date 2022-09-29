Иркутск, 29 сентября 2022, 12:18 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 29 сентября известило об успешном завершении поисков 35-летнего жителя поселка Новонукутский, который с 24 сентября находился в лесном массиве.

Сотрудники ГУ МВД РФ по Иркутской области отыскали пропавшего сборщика ореха
Сотрудники ГУ МВД РФ по Иркутской области отыскали пропавшего сборщика ореха
МЧС

Еще 23 сентября пятеро мужчин заехали в лес для сбора кедрового ореха в районе села Хор-Тагна. Лагерь разбили в районе урочища «Нефедова баня». На следующий день двое вышли из лагеря, чтобы осмотреть местность. Они шли по тропе, затем решили разделиться, договорившись встретиться вечером в этом же месте. В назначенное время один из мужчин не пришел.

Его товарищи отправились на поиски. Недалеко от лагеря они услышали два выстрела, добрались до того места, но никого не нашли. Затем они в течение часа тоже подавали звуковые сигналы, но на них никто не вышел. Поисковые работы осложнялись густой растительностью, изменчивой погодой. В таких условиях видимость и слышимость крайне низкие. А выпавшие снег и дождь не позволили ориентироваться по следам.

На следующие сутки мужчинами было принято решение обратиться в экстренные службы, так как их друг плохо знал местность, не имел при себе теплой одежды. Чтобы выйти на связь со спасателями им пришлось преодолеть порядка 15 километров в поисках сотовой сети.

Утром 28 сентября сотрудники Центрального поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы и добровольцы — односельчане заблудившегося, добравшиеся к месту по труднодоступной местности, определили периметр поиска. Они разбились на три группы.

Спасатели обследовали двадцать километров лесного массива, а в 16.30 (ирк) им поступило сообщение о том, что группа добровольца Ивана Гончарука нашла заблудившегося. Он находился возле разрушившегося зимовья у ручья Большой Баянтуй в двух километрах от лагеря.

«Группа Ивана Гончарука поднимались вверх по течению ручья Большой Баянтуй, услышали приглушенный стук и пошли на него, определив правильное направление. Через некоторое время они увидели мужчину, который стучал подручным средством о жестяную крышу», — пояснил начальник Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Николай Гончаров.

Мужчину в удовлетворительном состоянии эвакуировали из леса и передали родственникам.

«Опыт и умение ориентироваться в лесу старшего группы, Ивана Гончарука, помогли в короткий срок отыскать человека. В свою очередь, заблудившийся также действовал правильно: он постоянно подавал звуковые сигналы, оставаясь на одном, более-менее пригодном месте, и дожидался помощи» — уточнил Николай Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области 27 сентября известило о поисковой операции в связи с пропажей в тайге Заларинского района сборщика орехов. Сообщение о пропаже Семена Хиртуева поступило от родственников в минувшие выходные. Мужчина пропал во время сбора кедрового ореха, когда со своими товарищами отправился в тайгу в 50 километрах от деревни Хор-Тагна.