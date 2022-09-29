Мельбурн, Австралия, 29 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Утром 29 сентября здание парламента в Мельбурне (штат на югов-востоке Австралии) было закрыто из-за предполагаемой угрозы взрыва. О происшествии рассказали журналисты телеканала NineNews.

Richard Jones Мельбурн

Сообщение о минировании поступило около 10:45 по местному времени. Никому не разрешалось ни входить, ни выходить из здания, пока полиция выясняла ситуацию.

Однако позже в полиции сообщили, что проверка безопасности завершена, и здание признано безопасным. Как отмечают телевизионщики, сейчас полиция пытается выяснить, кто стоит за «угрозой взрыва» местного парламента.

Мотивы злоумышленников неизвестны. Никаких важный законопроектов, принятию которых можно было бы помешать, в повестке дня не значилось.