Курган, 29 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Курганской области суд признал не соответствующими действительности нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание контейнера с отходами

Прокурорская проверка вскрыла многочисленные нарушения при определении нормативов накопления отходов жителями Зауралья. Замеры отходов уполномоченным органом производились в отсутствие выбранных участков поселений, сведений о количестве проживающих, информации о преобладающих отраслях производства, а также без учета всех категорий учреждений и предприятий.

«Указанные нарушения ставят под сомнение экономическую обоснованность установленных тарифов», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, которым установлены нормативы накопления ТКО, признан недействующим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приказом департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области от 9 сентября 2021 года были увеличены нормативы объёма накопления ТКО для многоквартирных и индивидуальных жилых домов. На территории областного центра указанный норматив вырос на 21%, в городских и сельских поселениях Курганской области — на 23,5%.