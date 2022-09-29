Канберра, 29 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен (ИПЦ) — показатель, обычно используемый для отображения инфляции в Австралии — вырос на 6,8% за двенадцать месяцев, предшествующих августу 2022 года. Об этом 29 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Новые ежемесячные данные Австралийского статистического бюро показали, что ИПЦ немного снизился после достижения 7,0% в июле.

Журналисты отмечают, что данные Австралийского статистического бюро являются ранним индикатором более широко известного квартального отчета по ИПЦ. Если верить информации на сайте ведомства, документ будет опубликован через месяц, 26 октября.

Напомним, что в настоящее время ключевая ставка в Австралии составляет 2,35%.