Канберра, 29 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов Австралии Мадлен Кинг обнародовала 29 сентября текст соглашения между федеральным правительством страны и австралийскими газовыми компаниями. Подробности с пресс-конференции Кинг передал телеканал Nine News.

ИА REGNUM Газ

Профильный министр отметила, что согласно отраслевому кодексу поведения, австралийские потребители газа не будут платить больше, чем иностранные потребители.

Она сказала, что увеличение предложения на внутреннем рынке, которое последует после новой следки между властями и бизнесом, приведет к «снижению» цен, но признала, что «очень маловероятно», что цены вернутся к минимуму в 6−10 долларов за кубометр.

Это объявление, напоминают журналисты, было сделано на фоне газового кризиса в начале этого года, когда регулятор энергетического рынка Австралии был вынужден вмешаться в рыночное ценообразование и обеспечить достаточный объем поставок на внутренний рынок.