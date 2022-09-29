Воронеж, , 12:14 — REGNUM Миллион мальков сазана выпущен в реку Дон в городе Павловск Воронежской области, сообщили 29 сентября в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

В Дон выпускают молодь сазана Телеграм-канал департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

«В рамках компенсационного вреда, причинённого водным биологическим ресурсам в процессе производства работ по берегоукреплению реки Дон в городе Павловск, произведён выпуск одного миллиона штук малька пресноводных рыб (сазан) в водный объект в районе места проведения работ», — сообщили в департаменте.

Выпущенная в Дон молодь сазана была выращена специально в прудах, её доставили к месту выпуска на специальном автотранспорте.