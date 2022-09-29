Москва, , 12:13 — REGNUM Нынешний энергетический кризис в ЕС действительно может стимулировать использование ядерных станций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила эксперт Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последние 50 лет использование ядерной энергии позволило сократить выбросы CO2 более чем на 60 гигатонн, что составляет почти два года глобальных выбросов, связанных с энергетикой, — отметила она. — Атомная энергетика является вторым по величине источником низкоуглеродной электроэнергии: в 2018 году 452 действующих реактора обеспечили 10% мирового объема электроэнергии. Еще до энергетического кризиса наибольшее количество ядерных станций в ЕС — 58 станций — было расположено во Франции. При этом политика стран ЕС в части энергетики направлена на отказ от использования ядерной энергии (например, в Италии и Германии) и переход на возобновляемые источники».

Это, по ее словам, во многом было связано с высокой стоимостью эксплуатации и обновления ядерных станций.

«Так, Международное энергетическое агентство отмечает, что срок службы ядерной станции составляет около 35 лет. При этом ряд станций выходят из строя и закрываются, поэтому ожидается, что 25% существующих ядерных станций в странах с развитой экономикой будет выведено из работы к 2025 году. Продление работы таких станций является дорогостоящим мероприятием: ориентировочная стоимость продления срока эксплуатации 1 ГВт ядерной мощности на 10 лет колеблется от 500 млн долларов до более чем 1 млрд долларов в зависимости от состояния площадки. Поэтому основной тренд — отказ от использования ядерной энергии в пользу перехода на возобновляемые источники энергии», — сказала Гирич.

С другой стороны, как полагает эксперт, текущий кризис действительно может стимулировать использование ядерных станций.

«Важно отметить, что ещё в начале февраля 2022 года Европарламент предложил включить проекты в сфере ядерной энергетики c «минимальными объемами отходов» в перечень экологически устойчивых. В июле прошло голосование, и предложение было принято, что означает, что уже с 1 января 2023 года на ядерные проекты в ЕС можно будет привлекать устойчивое финансирование, что также может стимулировать использование ядерной энергетики в Европейском союзе», — подытожила Гирич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что с точки зрения здравого смысла Германии нужно повременить с закрытием последних АЭС.

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