Москва, 29 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Нынешний энергетический кризис в ЕС действительно может стимулировать использование ядерных станций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила эксперт Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«За последние 50 лет использование ядерной энергии позволило сократить выбросы CO2 более чем на 60 гигатонн, что составляет почти два года глобальных выбросов, связанных с энергетикой, — отметила она. — Атомная энергетика является вторым по величине источником низкоуглеродной электроэнергии: в 2018 году 452 действующих реактора обеспечили 10% мирового объема электроэнергии. Еще до энергетического кризиса наибольшее количество ядерных станций в ЕС — 58 станций — было расположено во Франции. При этом политика стран ЕС в части энергетики направлена на отказ от использования ядерной энергии (например, в Италии и Германии) и переход на возобновляемые источники».

Это, по ее словам, во многом было связано с высокой стоимостью эксплуатации и обновления ядерных станций.

«Так, Международное энергетическое агентство отмечает, что срок службы ядерной станции составляет около 35 лет. При этом ряд станций выходят из строя и закрываются, поэтому ожидается, что 25% существующих ядерных станций в странах с развитой экономикой будет выведено из работы к 2025 году. Продление работы таких станций является дорогостоящим мероприятием: ориентировочная стоимость продления срока эксплуатации 1 ГВт ядерной мощности на 10 лет колеблется от 500 млн долларов до более чем 1 млрд долларов в зависимости от состояния площадки. Поэтому основной тренд — отказ от использования ядерной энергии в пользу перехода на возобновляемые источники энергии», — сказала Гирич.

С другой стороны, как полагает эксперт, текущий кризис действительно может стимулировать использование ядерных станций.

«Важно отметить, что ещё в начале февраля 2022 года Европарламент предложил включить проекты в сфере ядерной энергетики c «минимальными объемами отходов» в перечень экологически устойчивых. В июле прошло голосование, и предложение было принято, что означает, что уже с 1 января 2023 года на ядерные проекты в ЕС можно будет привлекать устойчивое финансирование, что также может стимулировать использование ядерной энергетики в Европейском союзе», — подытожила Гирич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что с точки зрения здравого смысла Германии нужно повременить с закрытием последних АЭС.