Нейпьидо, , 12:17 — REGNUM Суд в Мьянме признал виновным австралийского экономиста Шона Тернелла и приговорил его к трем годам тюремного заключения за нарушение закона о государственной тайне. Об этом 29 сентября сообщил чиновник, который говорил на условиях анонимности с журналистами телеканала Nine News.

Мьянма ReflectedSerendipity

По его словам, по делу также проходил гражданка Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая была приговорена к трем годам лишения свободы после того, как ее судили и признали виновной вместе с Тернеллом в соответствии с законом о секретности.

Напомним, что Аун Сан Су Чжи не поддержала захват власти военными и осудила переворот, став одним из видных оппозиционных политиков в заключении. Тернелл, профессор экономики Сиднейского университета Маккуори, работал советником Су Чжи, которая была задержана, когда избранное ею правительство было свергнуто армией в 2021 году.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг уже осудила приговор и призвала освободить Тернелла