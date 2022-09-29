Черкесск, , 12:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в ближайшие семь лет будет создано до 12 тыс. рабочих мест. Эти вакансии появятся благодаря реализации пяти прорывных проектов. При этом объем налоговых отчислений в бюджет вырастет на 12 млрд рублей. Такая информация прозвучала 28 сентября в ходе совещания по вопросам реализации инвестиционных проектов, включенных в Модель экономического развития республики до 2030 года.

Центральная площадь Карачаево-Черкесии Ольга Заузанова © ИА REGNUM

В числе прорывных были названы проекты по развитию зеленой генерации, интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительных центров. Кроме того, прорывными станут проекты туристско-рекреационных кластеров «Теберда-Домбай» и «Архыз» и горно-обогатительного комбината по освоению медно-колчеданного месторождения мощностью 31,4 млн. тонн.

Уже в текущем году будут запущены в строй две станции Красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2 ПАО «РусГидро» мощностью 24,9 МВт каждая. Их откроют в День энергетика 22 декабря.