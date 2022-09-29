Москва, , 12:12 — REGNUM Проектирование и строительства уникального Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте начал холдинг «Швабе» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») вместе с Фондом научно-технологического развития Югры. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Ростеха.

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Уточняется, что новый центр станет первым и ключевым объектом инновационного наукограда «Юнити Парк», который будет вести исследования в области замещения утраченных органов и опыты по выращиванию живых тканей.

Также указывается, что в центре будут созданы шесть лабораторий для проведения исследований и разработок в области генетики, перинатальной медицины, кардиологии, онкологии, нейродегенеративных заболеваний, клеточной и регенеративной медицины.

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