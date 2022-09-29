Томск, , 12:11 — REGNUM Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) рассматривает использование дирижаблей для мониторинга лесопожарной обстановки в тайге и доставки грузов в отдалённые места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Дирижабль

Делегация МАСС посетила площадки Долгопрудненского КБ автоматики, которое занимается созданием воздухоплавательных аппаратов. Разработанный специалистами комплекс мониторинга протяжённых территорий позволяет вести наблюдение за лесами в автоматическом режиме.

«Для использования дирижаблей при доставке грузов вся необходимая тестовая инфраструктура в ближайшей перспективе может быть размещена в приграничных районах Республики Тыва и Монголии. Для этого уже разработаны рабочие прототипы профильных аэростатов», — отметили в администрации.

Добавим, что в настоящее время для воздушного наблюдения за лесами используются вертолёты и самолёты, а также беспилотники.