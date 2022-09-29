Москва, , 12:11 — REGNUM Для российских предприятий гораздо большую опасность представляет замедление китайской экономики, а не снижение курса юаня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, руководитель направления — развитие Китая и ЕАЭС Центра «Большая Евразия» института ВЭБ Сергей Цыплаков.

Китайский юань hl.co.uk

«Само по себе ограниченное снижение курса юаня особой угрозы для российской экономики не представляет. Более того, для российских компаний, закупающих китайскую продукцию, оно даже выгодно, поскольку в пересчете в рубли или доллары цены на нее будут снижаться, — сказал Цыплаков. — Однако это будет возможно, пока сам рубль будет сохранять стабильность. Для российских предприятий гораздо большую опасность таит в себе замедление китайской экономики, равно как и угроза рецессии мировой экономики. Такой сценарий с высокой долей вероятности мог бы привести к значительному снижению цен мирового рынка на основные статьи российского экспорта».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, в каком коридоре, скорее всего, будет колебаться курс юаня к доллару.

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