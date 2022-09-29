Ижевск, , 12:11 — REGNUM Состояние восьми детей, пострадавших при нападении на школу в Ижевске, остаются в местных больницах. Их состояние оценивается медиками как стабильное, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале.

В больнице Mil.ru

«Четверо из них — в состоянии средней степени тяжести, еще четверо — в удовлетворительном», — уточнил глава республики.

Он добавил, что дети окружены вниманием и заботой, а не только получают квалифицированную медицинскую помощь. Родители находятся вместе с ними. Со всеми, кто нуждается в поддержке, работают больше 50 квалифицированных психологов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 пострадавших, в том числе 12 детей, находятся в медицинских центрах Москвы.

Накануне в Ижевске состоялось прощание с 11 погибшими в результате стрельбы в школе №88. Властями республики была оказана помощь в организации похорон. Глава республики Александр Бречалов и правительство региона выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

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