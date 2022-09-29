Челябинск, 29 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Челябинске 30 сентября пройдёт митинг-концерт в поддержку президента России Владимира Путина Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум по вопросу воссоединения с Россией

Акция назначена на 18:00 по местному времени в парке имени Ю. А. Гагарина. Она посвящена итогам референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, эти референдумы были проведены с 23 по 27 сентября. Проголосовать могли и жители этих регионов, находящиеся в России.