Биробиджан, , 12:15 — REGNUM Глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн пообещал жителям региона, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, что власти будут оказывать им всестороннюю поддержку. Об этом он заявил во время визита в казармы военнослужащих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.

Частичная мобилизация Mil.ru

Читайте также: В Еврейской АО ошибочно мобилизировали врача-гинеколога

Губернатор проверил условия в казармах, побывал в столовой и поговорил с резервистами. Им обещано, что будут решаться их бытовые, социальные и прочие проблемы.

«Для этого будут подключены все возможные ресурсы», — заверили в региональном правительстве.

Вместе с главой региона казармы посетили первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Братыненко, врио военного комиссара ЕАО Дмитрий Кучабский, глава Ленинского муниципального района Николай Белик и заместитель председателя Законодательного собрания региона Антон Акимов.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинский специалист, которого некем заменить, был ошибочно мобилизован для участия в спецоперации по защите Донбасса. Врача-гинеколога Виктора Лаврентьева, работающего в Теплоозёрской районной больнице, вернули домой.