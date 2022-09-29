Москва, , 12:10 — REGNUM Власти Финляндии 29 сентября примут решение о возможном закрытии границ для российских туристов. Об этом сообщает посольство страны в России.

Финляндия

По данным диппредставительства, будет принято решение о возможном закрытии границы с Финляндией от российских туристов, а также для тех граждан России, которые следуют транзитом в другую страну Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финские СМИ рассказали о возможном закрытии границы Финляндии для туристов из России уже в ночь на 30 сентября.