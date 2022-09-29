Бежавший от талибов* уроженец Афганистана погиб в Британии
* талибов — запрещённая в России организация
Лондон, 29 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Гражданин Афганистана, прибывший в Великобританию, спасаясь от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погиб, упав из окна своей квартиры на 16-м этаже в Бристоле.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Окна дома
Times сообщила, что его звали Абдул-Джаббар Орияхейль. 30-летний молодой человек надеялся привезти свою жену и семерых детей в Великобританию в конце этого года.
Трое его друзей, которые были в его доме, рассказали изданию, что он оказался в ловушке в своей спальне во время пожара и упал, пытаясь вылезти из окна.
Орияхейль бежал из Афганистана в прошлом году после захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прибыл в Великобританию в феврале 2022 года.