Череповец, Вологодская область, 29 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Власти Череповца решили отказаться от праздников, чтобы помочь мобилизованным в ВС РФ.

R-19.ru Частичная мобилизация

«Приняли решение отказаться в этом году от двух больших концертов в Ледовом дворце на День города и от праздничного салюта. Перед новогодними праздниками в Череповце не появятся новые украшения и светодиодные фигуры. Все запланированные на это средства направим в резервный фонд. Убеждены, сейчас — не время для праздников», — написал в соцсетях мэр города Вадим Германов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти из-за СВО отказались от фейерверка и шоу дронов.