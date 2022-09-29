Канберра, 29 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте попытается убедить лидеров других регионов Австралии отказаться от практики обязательного периода изоляции по COVID-19 на заседании Национального кабинета министров 30 сентября. Об этом сообщил телеканал NineNews.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

Перротте заявил о своем желании сократить период изоляции по COVID-19 с пяти дней до нуля, поскольку Австралия движется к постпандемической жизни.

«Я считаю, что нам нужно прийти к тому, что когда вы больны, вы остаетесь дома, а если нет, то выходите и наслаждайтесь жизнью», — сказал политик на пресс-конференции.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса подчеркнул, что хочет «консенсуса» среди лидеров других регионов Австралии по поводу таких изменений, но пока не знает, поддержат ли его коллеги или нет.

«Я, безусловно, думаю, что если мы сможем сделать это таким образом, чтобы найти консенсус среди премьер-министров штатов, это будет лучшим подходом», — сказал он.