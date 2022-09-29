Брюссель, 29 сентября 2022, 12:08 — REGNUM К инцидентам на «Северных потоках» причастно «некое государство», считает еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»
«Насколько я могу судить, это очень продуманная атака, которая не может быть осуществлена обычной группой людей. Таким образом, существует высокий риск, что за этим все-таки стоит некое государство», — заявила Юханссон в эфире телеканала ZDF.

Она также заявила, что Евросоюз должен прилагать больше усилий, чтобы не допустить подобных атак на инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на двух «Северных потоках» произошли в зоне, которая контролируется американской разведкой, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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