Брюссель, 29 сентября 2022, 12:08 — REGNUM К инцидентам на «Северных потоках» причастно «некое государство», считает еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.
Она также заявила, что Евросоюз должен прилагать больше усилий, чтобы не допустить подобных атак на инфраструктуру.
Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на двух «Северных потоках» произошли в зоне, которая контролируется американской разведкой, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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