Брюссель, 29 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. К инцидентам на «Северных потоках» причастно «некое государство», считает еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Насколько я могу судить, это очень продуманная атака, которая не может быть осуществлена обычной группой людей. Таким образом, существует высокий риск, что за этим все-таки стоит некое государство», — заявила Юханссон в эфире телеканала ZDF.

Она также заявила, что Евросоюз должен прилагать больше усилий, чтобы не допустить подобных атак на инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на двух «Северных потоках» произошли в зоне, которая контролируется американской разведкой, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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