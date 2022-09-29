Москва, 29 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Снижение курса юаня оказывает разнонаправленное воздействие на экономику Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» Центра «Большая Евразия» института ВЭБ Сергей Цыплаков. Так он прокомментировал политику властей КНР, которые продолжают понижать курс китайской валюты.

Юань

«С одной стороны, повышается конкурентоспособность экспорта. Однако повышение конкурентоспособности выглядит ограниченным и распространяется преимущественно на рынок США, — сказал Цыплаков. — Здесь необходимо учитывать, что юань ощутимо снизился в отношении доллара, тогда как его курс в отношении других основных валют, курс которых по отношению к доллару также снижался, прежде всего евро, остается достаточно устойчивым. Например, на 1 июля за 1 евро давали 7 юаней, 28 сентября — 6,9414 юаня».

С другой стороны, как отметил эксперт, снижение курса юаня повышает для китайских импортеров стоимость импорта, в первую очередь тех товаров, цены которых номинируются в долларах (сельскохозяйственные товары, энергоносители, металлы).

«Это повышает риски импортной инфляции, отрицательное воздействие которой в Китае хотели бы по возможности минимизировать. Кроме того, ослабление юаня приведет к дальнейшему оттоку иностранного капитала с финансового рынка, что также не отвечает китайским интересам», — пояснил Цыплаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года курс юаня по отношению к доллару снизится в пределах 3-4%.