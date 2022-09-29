КНР рискует столкнуться с ростом инфляции и оттоком иностранного капитала
Москва, 29 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Снижение курса юаня оказывает разнонаправленное воздействие на экономику Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» Центра «Большая Евразия» института ВЭБ Сергей Цыплаков. Так он прокомментировал политику властей КНР, которые продолжают понижать курс китайской валюты.
«С одной стороны, повышается конкурентоспособность экспорта. Однако повышение конкурентоспособности выглядит ограниченным и распространяется преимущественно на рынок США, — сказал Цыплаков. — Здесь необходимо учитывать, что юань ощутимо снизился в отношении доллара, тогда как его курс в отношении других основных валют, курс которых по отношению к доллару также снижался, прежде всего евро, остается достаточно устойчивым. Например, на 1 июля за 1 евро давали 7 юаней, 28 сентября — 6,9414 юаня».
С другой стороны, как отметил эксперт, снижение курса юаня повышает для китайских импортеров стоимость импорта, в первую очередь тех товаров, цены которых номинируются в долларах (сельскохозяйственные товары, энергоносители, металлы).
«Это повышает риски импортной инфляции, отрицательное воздействие которой в Китае хотели бы по возможности минимизировать. Кроме того, ослабление юаня приведет к дальнейшему оттоку иностранного капитала с финансового рынка, что также не отвечает китайским интересам», — пояснил Цыплаков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года курс юаня по отношению к доллару снизится в пределах 3-4%.