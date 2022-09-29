Калининград, 29 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Жителям Калининградской области, у которых возникли сложности с пересечением границы в связи с началом частичной мобилизации, власть объяснила, что делать в такой ситуации. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Антон Алиханов

Глава Калининградской области опубликовал видеообращение, где постарался ответить на наиболее волнующие жителей темы. В частности высказался по вопросу ограничения перемещений мужчин из региона за границу и по России.

«Калининградцам, которым не удалось пересечь границу, необходимо прийти в военкомат и проверить, если ли они в списках тех, кто попадает под частичную мобилизацию», — отметил Алиханов.

Граждане сначала должны уточнить данные о себе в военных комиссариатах, только после этого ограничение на выезд снимается для тех, кто не подлежит частичной мобилизации.

«В остальном ограничений для граждан нет. Исключение — те, кому выписана повестка», — заключил губернатор.