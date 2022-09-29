Ульяновск, , 12:07 — REGNUM В Ульяновске продолжается пуск тепла в социально-культурные учреждения. Теплоснабжение жилого сектора начнётся 3 октября, сообщает администрация областного центра.

Радиатор Александр Погожев © ИА REGNUM

В управления ЖКХ считают, что весь жилой фонд Ульяновска будет подключен к теплу «не позднее 7 октября». Массовый пуск тепла в многоквартирные дома начнётся 3 октября.

После начала отопительного сезона управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК отводится две недели на регулировку внутридомовых систем центрального отопления, устранения воздушных пробок и других нештатных ситуаций.

По данным мэрии на 28 сентября, в Ульяновске отапливаются 84% объектов социально-культурной сферы, в том числе обогреваются все детсады и школы.

Как сообщало ИА REGNUM , отопительный сезон в Ульяновской области стартовал 26 сентября. Первыми начали отапливаться социальные объекты, в жилые дома тепло подаётся по заявкам собственников. Ранее заявлялось, что на подготовку к зиме потребуется порядка 990 млн рублей.

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