Париж, 29 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Отключения мобильной связи возможны в странах Европы на фоне энергетического кризиса, сообщает 29 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

Перебои с мобильной связью, когда то немыслимые, могут произойти зимой, «если отключение электроэнергии или нормирование электроэнергии выведет из строя часть мобильных сетей по всему региону», говорится в публикации.

В телекоммуникационной отрасли опасаются таких испытаний, которые потребуют от компаний и правительств принятия мер для смягчения последствий.

Во многих странах Европы не хватает резервных систем на случай массовых отключений электроэнергии. Это повышает вероятность перебоев со связью, сообщили четыре руководителя телекоммуникационных компаний.

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